taiwán dispara a un dron chino tras advertencia de presidenta de "fuertes contramedidas"

(Cambia redacción y procedencia, antes Taipéi. Agrega firma de autores)

Por Ben Blanchard y Roger Tung

PENGHU, Taiwán, 30 ago (Reuters) - El Ejército de Taiwán realizó el martes disparos de advertencia contra un dron chino que sobrevoló un islote controlado por Taiwán cerca de la costa china, dijo un portavoz militar, poco después de que la presidenta Tsai Ing-wen dijo que ordenó a los militares que tomaran "fuertes contramedidas" contra lo que calificó de provocaciones de Pekín.

Ha sido la primera vez que se hacen disparos de advertencia en un incidente de este tipo, durante el periodo de mayor tensión entre China y Taiwán, que Pekín considera su propio territorio.

Taiwán cuestiona enérgicamente las reivindicaciones de soberanía de China.

El dron regresó a China tras los disparos, dijo el portavoz. Es la primera vez que se realizan disparos de advertencia en un incidente de este tipo.

Taiwán se ha quejado de que los drones chinos vuelan repetidamente muy cerca de pequeños grupos de islas que controla cerca de la costa china, la última vez junto a las islas Kinmen, en el marco de ejercicios militares de Pekín.

China ha llevado a cabo los ejercicios en torno a la isla tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, este mes.

El portavoz del comando de defensa de Kinmen, Chang Jung-shun, dijo que se dispararon balas justo antes de las 18.00 hora local (1000 GMT) contra el dron que se había acercado al islote Erdan, y que previamente se habían usado bengalas. El avión no tripulado voló de vuelta a China, dijo.

No hubo respuesta inmediata de Pekín. El lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino desestimó las quejas de Taiwán sobre los aviones no tripulados como nada "para armar un escándalo".

Las imágenes de al menos dos misiones con drones que muestran a soldados taiwaneses en sus puestos, y en un caso lanzando piedras a un dron, han circulado ampliamente en las redes sociales chinas.

El martes, durante una visita a las fuerzas armadas en las islas Penghu, Tsai criticó a China por su actividad con drones.

"Quiero decirles a todos que cuanto más provoque el enemigo, más tranquilos debemos estar", dijo Tsai a los oficiales de la marina. "No provocaremos disputas, y ejerceremos la autocontención, pero eso no significa que no vayamos a contraatacar".

Tsai dijo que había ordenado al Ministerio de Defensa que tome las "contramedidas necesarias y fuertes" para defender su espacio aéreo. No dio más detalles.

Las islas Kinmen se encuentran en su punto más cercano a sólo unos cientos de metros del territorio chino, frente a las ciudades chinas de Xiamen y Quanzhou. (Información de Roger Tung; escrito por Ben Blanchard; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javier López de Lérida)