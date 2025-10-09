Taiwán e India fueron los principales destinos de la nafta rusa en agosto, según datos de LSEG

MOSCÚ, 9 oct (Reuters) - Taiwán y la India fueron los principales destinos de las exportaciones marítimas rusas de nafta en agosto, ya que los barriles más baratos atrajeron a los compradores, según mostraron datos de fuentes del mercado y de LSEG.

Desde que entró en vigor el embargo total de la Unión Europea sobre los productos petrolíferos rusos en febrero de 2023, los países de Oriente Medio y Asia se han convertido en los principales destinos de los suministros de nafta de Rusia.

La nafta es una materia prima fundamental en la industria petroquímica para la producción de olefinas y aromáticos, que luego se utilizan para fabricar una amplia gama de productos, como plásticos, resinas sintéticas, fibras sintéticas y otros productos químicos.

Los cargamentos de exportación de nafta desde puertos rusos a Taiwán se duplicaron con creces en agosto, hasta alcanzar unas 370.000 toneladas métricas, y totalizaron 1,8 millones de toneladas en los ocho primeros meses de 2025, según datos de LSEG.

Mientras tanto, el ministro de Economía de Taiwán declaró el miércoles que las refinerías privadas están dispuestas a dejar de comprar nafta rusa si la UE se lo pide, después de que un grupo de organizaciones no gubernamentales criticara la continuidad de los negocios de la isla con el país.

Mientras que las empresas estatales de Taiwán dejaron de importar petróleo ruso en 2023, hasta ahora no existe tal restricción para las compañías privadas.

Las exportaciones de nafta de los puertos rusos a la India en agosto ascendieron a 151.000 toneladas métricas, un 28% menos que en julio tras los abundantes suministros anteriores, y superaron los 1,7 millones de toneladas en el periodo enero-agosto de 2025.

La nafta rusa llegó a los puertos occidentales indios de Mundra, Hazira y Sikka, según mostraron los datos de transporte marítimo.

China, Singapur, Malasia y Turquía fueron otros de los principales destinos de los suministros de exportación de nafta rusa en agosto.

Todos los datos de transporte se basan en la fecha de salida de la carga. (Reporte de Reuters en Moscú; edición de Vijay Kishore)