Taiwán: EEUU, maniobras chinas sobre Taipéi aumentan la tensión

"Las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros actores regionales están intensificando innecesariamente las tensiones. Instamos a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar sobre Taiwán y entable un diálogo constructivo", expuso el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

China, que considera a Taiwán parte de su territorio, realizó bloqueos y simulacros de ataques contra objetivos marítimos alrededor de la isla entre el lunes y el miércoles.

Estos ejercicios militares a gran escala involucraron decenas de aeronaves y buques de guerra, e incluyeron ejercicios con fuego real.

"Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se opone a cualquier cambio unilateral del statu quo, incluso mediante la fuerza o la coerción", concluyó Washington. (ANSA).