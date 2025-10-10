Taiwán: El presidente de Taiwán anuncia un nuevo sistema de defensa antiaérea ante la creciente amenaza de China

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha anunciado este viernes la creación de un nuevo sistema de defensa antiaérea denominado 'Cúpula T' para defender el territorio ante la creciente amenaza de China, que considera la isla una provincia más bajo su soberanía.

Durante un discurso con motivo del Día Nacional, ha indicado que propondrá, además, aumentar el gasto en defensa a un 3% del PIB para 2026 y un 5% para 2030 en un intento por "aumentar las capacidades militares" de Taiwán frente a "los enemigos".

El Gobierno de Lai se encuentra bajo presión por parte de Estados Unidos para aumentar sus capacidades ante un posible ataque por parte de China, que insiste en que la unificación "llegará de una forma u otra".

"Vamos a acelerar la construcción de este sistema y establecer un mecanismo riguroso con diferentes capas, una alta detección y una interceptación efectiva", ha apuntado.

Además, ha explicado que Taipéi está preparado para "mantener la paz mediante la fuerza", al tiempo que ha instado a Pekín a "renunciar al uso de la coerción para modificar el 'statu quo' en el estrecho de Taiwán", según un comunicado de la Presidencia.

Por otra parte, ha reiterado la importancia de "mostrar determinación para salvaguardar al país" e "integrar tecnologías inteligencias que permitan maximizar las capacidades de contención". Para ello, prevé reforzar el "suministro local de equipamiento militar", en un intento de "mejorar la línea de defensa", ha añadido.

Los vínculos entre las partes se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.