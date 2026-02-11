Taiwán enviará un equipo para evaluar los yacimientos de tierras raras de EE. UU

TAIPÉI, 11 feb (Reuters) -

Taiwán planea enviar altos cargos para evaluar los yacimientos de tierras raras de Estados Unidos con el objetivo de refinar dichos minerales en la isla, según dijo el miércoles el ministro de Economía, Kung Ming-hsin

El Gobierno de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para garantizar el suministro de minerales críticos a EE. UU. después de que China alarmara a altos cargos y a los mercados globales el año pasado al retener las tierras raras que necesitan los fabricantes de automóviles estadounidenses y otros fabricantes industriales

La semana pasada, Trump puso en marcha una reserva estratégica estadounidense de minerales críticos, denominada Project Vault, respaldada por una financiación inicial de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de EE. UU. y 2.000 millones de dólares de financiación privada

Aunque Taiwán, potencia en semiconductores, no forma parte oficialmente de ese plan, ya ha mantenido conversaciones con EE. UU. sobre cómo puede ayudar, dada la preocupación de Taipéi por la excesiva dependencia de una cadena de suministro centrada en China

China considera Taiwán como su propio territorio y ha intensificado sus amenazas militares

En declaraciones a los periodistas en Taipéi, Kung dijo que la Agencia de Gestión Minera y Estudios Geológicos del ministerio viajaría a Estados Unidos para evaluar los yacimientos de tierras raras que hay allí

"Concretamente, qué elementos de tierras raras contienen y si son adecuados. En otras palabras, si son las tierras raras que realmente necesitamos. Por lo tanto, todavía tenemos que investigar", afirmó

Dado que Taiwán no extrae estos elementos por sí mismo, puede desempeñar un papel en el refinado de los materiales procedentes de otros países, añadió Kung

"La tecnología no es un problema; el siguiente paso es ampliar la escala", dijo

Taiwán consume 1.500 toneladas métricas de tierras raras al año, una cifra que se prevé que aumente a 2.000 toneladas métricas debido al crecimiento económico, añadió Kung

"Nuestro objetivo es ampliar la capacidad de producción para satisfacer la mitad de nuestra demanda para entonces, reforzando la cadena de suministro".

(Información de Jeanny Kao; redacción de Ben Blanchard; edición de Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)