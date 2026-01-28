Taiwán exhibe aviones F-16 de respuesta rápida ante las tensiones con China

Por Yi-Chin Lee y Ann Wang

CHIAYI, TAIWÁN, 28 ene (Reuters) - La Fuerza Aérea de Taiwán demostró su capacidad para reabastecer rápidamente y volver a poner en el aire sus aviones de combate F-16 más avanzados en un simulacro de preparación realizado el miércoles, diseñado para demostrar su entrenamiento orientado al combate.

La Fuerza Aérea taiwanesa despega casi a diario para vigilar y alejar a los aviones chinos que sobrevuelan la isla. Taipéi considera estas incursiones parte de una campaña de acoso para poner a prueba a las fuerzas taiwanesas, mucho más pequeñas, y ejercer presión política.

El Gobierno del presidente Lai Ching-te, como parte de un programa de modernización de la defensa, ha impulsado un entrenamiento más realista que se basa menos en representaciones y más en la simulación de combates reales. En la base aérea de Chiayi, en el sur de Taiwán, el personal cargó misiles antiaéreos estadounidenses AIM-9M Sidewinder y AIM-120 AMRAAM en un caza Lockheed Martin F-16V para que el aparato volviera rápidamente al aire.

"Esto garantiza que, en el menor tiempo posible, el avión pueda completar el reabastecimiento de municiones y el reabastecimiento de combustible y salir rápidamente al ataque", dijo a la prensa el oficial de carga de armas Wu Bo-jhih.

Taiwán realiza habitualmente simulacros antes de la festividad del Año Nuevo Lunar, que comienza el mes que viene, aunque estos son los primeros que tienen lugar ante los medios de comunicación desde que China celebrara su última ronda de juegos de guerra alrededor de la isla a finales de diciembre.

El piloto Shih Shun-de dijo que era importante que la gente supiera lo rápido que pueden reaccionar las fuerzas aéreas.

"El simulacro permite al público ver los resultados del entrenamiento realista y orientado al combate de las fuerzas aéreas", dijo.

China considera Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio, a pesar de las objeciones del Gobierno de Taipéi.

Los ejercicios a las fuerzas aéreas chinas también proporcionan a los pilotos taiwaneses la experiencia de ver de cerca las fuerzas aéreas y las tácticas chinas.

Durante el apogeo de la Guerra Fría, las dos fuerzas aéreas mantuvieron regularmente combates sobre el estrecho de Taiwán, pero hace décadas que no ocurre.

En un discurso pronunciado el miércoles en la oficina presidencial de Taipéi durante una ceremonia de ascensos de oficiales superiores, Lai dijo que la formación de los militares debe ser más práctica, más flexible y más cercana al combate real.

"Al mismo tiempo, debemos desarrollar una serie de estrategias para derrotar al enemigo con agilidad, utilizando la tecnología y la inteligencia artificial para construir una fuerza de defensa que sea eficaz, creíble y modernizada", añadió. (Información de Yi-Chin Lee y Ann Wang; redacción e información adicional de Ben Blanchard en Taipei; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)