Taiwán: Fracasa el referéndum para la reapertura de centrales nucleares en Taiwán

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El referéndum celebrado este sábado sobre la reapertura de la central nuclear de Maanshan, en Pingtung, —la última activa de la isla, cerrada en mayo— no ha logrado el mínimo de participación necesario para que su resultado sea reconocido en lo que supone un revés para el principal partido de la oposición taiwanesa, el Partido Kuomintang, que pretendía forzar un cambio de política del Gobierno del Partido Progresista Democrático del presidente Lai Ching Te.

Lai había manifestado su oposición a la reapertura de la central alegando la falta de garantías de seguridad y una solución para la gestión de los residuos nucleares. En cambio, la oposición alegaba la necesidad de contar con la energía nuclear por motivos de seguridad nacional. En cualquier caso, el Gobierno podría haber rechazado la apertura amparándose en informes de seguridad.

La participación electoral a nivel nacional ha sido del 29,53%, la tercera más baja de la historia del país, y se han contabilizado 4.341.432 votos a favor de la reapertura y 1.511.693 votos en contra. Sin embargo, no se han alcanzado los 5.005.230 votos necesarios para validar la votación.

Destaca que el apoyo a la reanudación de la actividad nuclear sí se ha impuesto en el condado de Pingtung, donde está la central, con una participación del 31% y un apoyo de 120.720 votantes a favor y 90.460 en contra.