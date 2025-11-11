Taiwán.- Heridas 13 personas y evacuadas otras 3.000 en Taiwán ante la llegada del supertifón 'Fung Wong'

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Al menos trece personas han resultado heridas y cerca de 3.000 han sido evacuadas en Taiwán ante la llegada del supertifón 'Fung Wong' a la isla, donde está previsto que toque tierra este miércoles y provoque fuertes inundaciones, especialmente en las inmediaciones del puerto de Kaohsiung.

Está previsto que la tormenta —que dejará intensas precipitaciones a su paso— toque tierra durante la tarde del miércoles (la mañana en la España peninsular e Islas Baleares) después de desplazarse desde territorio filipino, donde ha dejado cerca de una veintena de muertos.

La agencia de meteorología de Taiwán ha indicado que el tifón se encuentra a unos 340 kilómetros del suroeste de cabo Eluanbi, la zona más meridional de la isla, mientras avanza hacia el noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Así, presenta vientos máximos sostenidos de 108 kilómetros por hora y ráfagas de viento de 137 kilómetros por hora.

El tifón era el segundo que golpeaba Filipinas en las últimas semanas, después de que el 'Kalmaegi' dejara más de 200 fallecidos durante la semana pasada, una situación que ha provocado además la suspensión de clases y otras actividades públicas como medida de prevención.