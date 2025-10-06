Taiwán.- La matriz de Foxconn logra ingresos récord hasta septiembre gracias a la IA

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) - Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, compañía taiwanesa que colabora con multinacionales como Apple y Nvidia, alcanzó una cifra de negocio operativa de 5,49 billones de dólares taiwaneses (153.730 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un avance anual del 16,3% y un nuevo récord para la empresa. Según las cifras publicadas por la compañía, en el tercer trimestre los ingresos aumentaron un 11% anual y un 14,5% respecto de los tres meses anteriores, hasta una cifra récord de 2,57 billones de dólares de Taiwán (71.960 millones de euros). El aumento de los ingresos de Hon Hai fue especialmente significativo en el mes de septiembre, cuando la empresa facturó un récord de 837.068 millones de dólares taiwaneses (23.439 millones de euros), un 38% más que en agosto y un 14,2% más que un año antes. La multinacional destacó el fuerte crecimiento registrado en septiembre de las ventas de la categoría de productos inteligentes para el consumidor en comparación con el mes anterior, mientras que las categorías de componentes y otros productos y de productos de red en la nube mostraron un crecimiento significativo, mientras que la categoría de terminales de computadora se mantuvo prácticamente sin cambios.

