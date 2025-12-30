Taiwán.- La UE critica las maniobras de China en torno a Taiwán y dice que "incrementan aún más las tensiones" en la zona

BRUSELAS, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea (UE) ha criticado este martes las nuevas maniobras militares de China en torno a Taiwán y ha subrayado que estos ejercicios "incrementan aún más las tensiones en el estrecho y ponen en peligro la paz y la estabilidad internacional". "La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y la prosperidad regional y mundial", ha dicho un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a través de un comunicado. "Reiteramos nuestro llamamiento a la contención y a evitar cualquier acción que pueda aumentar aún más las tensiones, que deben resolverse mediante el diálogo a través del estrecho", ha señalado. En este sentido, ha incidido en que "la UE tiene un interés directo en la preservación del 'statu quo' en el estrecho de Taiwán" y ha expresado su rechazo a "cualquier acción unilateral" que pueda modificarlo, "en particular a través de la fuerza y la coacción". China ha puesto en marcha esta semana nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Estas maniobras se centran en situaciones de combate marítimo y aéreo, así como en el bloqueo de los principales puertos de Taiwán y otras áreas clave. De hecho, el portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Lin Jian, ha insistido durante la jornada en que las maniobras suponen "un duro castigo a las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán en sus intentos de lograr 'independencia' a través de medios militares", según el diario 'Global Times'. En este sentido, ha hecho hincapié en que estas medidas "son acciones necesarias para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China", después de que Estados Unidos aprobara una nueva venta de armamento a las autoridades de la isla, considerada por Pekín como una provincia bajo su soberanía.