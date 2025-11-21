Taiwán levanta las restricciones a la importación de alimentos de Japón

TAIPÉI/TOKIO, 21 de noviembre (Reuters) - Taiwán ha levantado todas las restricciones a las importaciones de alimentos procedentes de Japón que se introdujeron tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011, según informaron el viernes los Gobiernos taiwanés y japonés.

"Basándose en datos científicos, la evaluación del riesgo de Taiwán de exposición adicional a la radiación de los productos alimenticios japoneses indica un riesgo insignificante", dijo el Ministerio de Salud de Taiwán en un comunicado.

Un día antes, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, publicó fotos en las redes sociales en las que aparecía comiendo sushi de origen japonés para mostrar su apoyo a Japón en la creciente disputa diplomática con China.

Pekín ha indicado que prohibirá las importaciones de marisco japonés, según dijeron el miércoles dos responsables del Gobierno en Tokio.

Las relaciones entre ambos países se han vuelto cada vez más tensas desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó este mes que un ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar por parte de Tokio.

(Información de Kiyoshi Takenaka y Anton Bridge en Tokio y Ben Blanchard en Taipéi; edición de David Goodman; edición en español de Paula Villalba)