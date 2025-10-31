Taiwán no quiere la fórmula china de “un país, dos sistemas”, dice su presidente

Por Yi-Chin Lee

HUKOU, TAIWÁN, 31 oct (Reuters) - Taiwán no quiere el modelo chino de "un país, dos sistemas" y debe defender su libertad y democracia, así como su determinación de defenderse, dijo el viernes el presidente Lai Ching-te, rechazando la última presión de Pekín para que la isla quede bajo control chino.

China dijo esta semana que "no descartará en absoluto" el uso de la fuerza sobre Taiwán, en un tono mucho más duro que el de una serie de artículos publicados en los medios estatales que prometían un Gobierno benigno si la isla pasaba a manos de Pekín en virtud del sistema de autonomía que utiliza para Hong Kong y Macao.

Lai, a quien China considera un "separatista", dijo a los soldados de una base militar en Hukou, al norte de Taiwán, que solo la fuerza puede traer la verdadera paz.

"Aceptar las exigencias del agresor y abandonar la soberanía ciertamente no puede lograr la paz. Por lo tanto, debemos mantener el statu quo con dignidad y determinación, oponiéndonos firmemente a la anexión, la agresión y el avance forzado de la unificación", dijo.

"Rechazamos (el modelo) 'un país, dos sistemas' porque defenderemos para siempre nuestro sistema constitucional libre y democrático", añadió Lai.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Yi-Chin Lee; redacción de Ben Blanchard; edición de Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)