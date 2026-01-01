Taiwán promete defender su soberanía tras los ejercicios militares de China

Por Yimou Lee

TAIPEI, 1 ene (Reuters) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó el jueves que la isla está decidida a defender su soberanía y reforzar su defensa ante la creciente expansión de China, después de que Pekín disparara cohetes hacia la isla en el marco de unas maniobras militares

La comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés posee la determinación para defenderse, dijo Lai en un discurso de Año Nuevo retransmitido en directo desde la oficina presidencial en Taipéi

"Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: defender resueltamente la soberanía nacional y reforzar la defensa nacional", dijo Lai, señalando que China había tomado como objetivo las nuevas capacidades de combate de Taiwán al considerar a la isla como un "hipotético adversario" en sus ejercicios de esta semana

Lai Ching-te afirmó que este escenario demostraba la necesidad de aumentar las adquisiciones de defensa e instó a los partidos de la oposición a que apoyaran su plan de aumentar el gasto de defensa de Taiwán en US$40.000 millones, una propuesta que actualmente se encuentra estancada junto con otros asuntos debido a un bloqueo político en el Parlamento controlado por la oposición

"Que China pueda alcanzar sus objetivos en el plazo previsto es una cosa", dijo Lai al ser preguntado por un informe estadounidense que afirmaba que China se estaba preparando para tener la capacidad de ganar una batalla por Taiwán en 2027

"El próximo año, 2026, será crucial para Taiwán", dijo, añadiendo que Taiwán debe "prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor."

"Estamos dispuestos a participar en intercambios y cooperación con China sobre una base igualitaria y digna, promoviendo un entorno pacífico y compartido a través del estrecho", dijo Lai. "Siempre y cuando China reconozca la existencia de la República de China y respete el deseo del pueblo taiwanés de disfrutar de un modo de vida democrático y libre."

China reclama Taiwán, gobernado democráticamente, como territorio propio, y no ha descartado el uso de la fuerza para tomarlo bajo control chino. Taiwán rechaza las pretensiones de China.

CHINA DISPARÓ DOCENAS DE COHETES COMO PARTE DE LAS MANIOBRAS

Tras el discurso de Lai, China dijo que intentaba engañar a los taiwaneses y confundir a la opinión pública internacional. "El discurso de Lai Ching-te está plagado de mentiras y afirmaciones temerarias, hostilidad y malicia", declaró un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China en declaraciones recogidas por la cadena estatal CCTV

El discurso de Lai se produjo apenas dos días después de las maniobras chinas denominadas "Misión Justicia 2025". China disparó decenas de cohetes hacia Taiwán y desplegó un gran número de buques de guerra y aviones cerca de la isla en una demostración de fuerza que suscitó la preocupación de aliados occidentales como la Comisión Europea y Reino Unido

Taipéi condenó los ejercicios como una amenaza para la seguridad regional y una flagrante provocación. Pekín anunció el miércoles por la tarde la finalización de las maniobras y afirmó que sus fuerzas armadas seguirán reforzando su preparación para el combate

En su discurso de Año Nuevo, el presidente chino, Xi Jinping, repitió la advertencia del año pasado a las fuerzas separatistas que, según Pekín, operan en Taiwán, y afirmó que no se puede detener la "reunificación" de China con la isla. Las maniobras, las mayores de China por superficie y las más cercanas a Taiwán, obligaron a la isla a cancelar decenas de vuelos comerciales nacionales y a enviar aviones militares y buques de guerra para supervisar los ejercicios

Las maniobras chinas comenzaron 11 días después de que Estados Unidos anunciara un paquete armamentístico récord de US$11.100 millones para Taiwán. Por primera vez, el ejército chino dijo que los simulacros tenían como objetivo disuadir la intervención exterior

(Reporte de Yimou Lee, Redacción de Liz Lee, Edición de Chris Reese y Neil Fullick; editado en español por Tomás Cobos)