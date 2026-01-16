Taiwán quiere ser socio estratégico de IA en el acuerdo arancelario con EEUU

Por Wen-Yee Lee y Ben Blanchard

TAIPÉI, 16 ene (Reuters) -

Taiwán aspira a convertirse en un estrecho socio estratégico de Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) tras alcanzar un acuerdo para reducir aranceles e impulsar su inversión en el país, según ha dicho este viernes Cheng Li-chiun.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha presionado al principal productor de semiconductores para que invierta más en Estados Unidos, concretamente en la fabricación de chips que impulsen la inteligencia artificial.

"En esta negociación, promovimos la inversión bidireccional en alta tecnología entre Taiwán y EEUU, con la esperanza de que en el futuro podamos convertirnos en estrechos socios estratégicos de IA", dijo Cheng en comentarios transmitidos en vivo desde una conferencia de prensa en Washington.

Cheng dirigió las conversaciones que resultaron en el acuerdo comercial del jueves, que reduce los aranceles sobre muchas de las exportaciones de Taiwán y dirige nuevas inversiones a la industria tecnológica estadounidense, pero que también podría molestar a China.

China considera Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio y se opone firmemente a los intercambios de alto nivel entre Estados Unidos y Taiwán. Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo que las empresas taiwanesas invertirían US$ 250.000 millones para impulsar la producción de semiconductores, energía e inteligencia artificial en EEUU.

La cifra incluye US$ 100.000 millones ya comprometidos por el fabricante de chips TSMC en 2025, y más por venir, añadió.

Taiwán también garantizará un crédito adicional de US$ 250.000 millones para facilitar más inversiones, dijo el Gobierno de Trump.

"SOCIOS CERCANOS"

Cheng calificó el acuerdo de "beneficioso para todos" y añadió que también fomentará la inversión estadounidense en Taiwán. EEUU es el respaldo internacional y el proveedor de armas más importante de la isla, a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales.

El plan de inversión está dirigido por las empresas y no por el Gobierno, y las empresas taiwanesas seguirán invirtiendo en su país, añadió Cheng.

"Creemos que esta cooperación en la cadena de suministro no es 'moverse', sino 'construir.' Expandimos nuestra huella en EEUU y apoyamos a EEUU en la construcción de cadenas de suministro locales, pero aún más, es una extensión y expansión de la industria tecnológica de Taiwán."

Las inversiones también abarcarían los servidores de IA y la energía, dijo el ministro de Economía de Taiwán, Kung Ming-hsin, a los periodistas en Taipéi, y añadió que dependía de las empresas revelar las cantidades relacionadas con los chips.

EL PAPEL DE TSMC

En un comunicado, TSMC, el principal productor mundial de chips avanzados de IA, celebró la perspectiva de pactos comerciales "sólidos" entre Estados Unidos y Taiwán, y añadió que todas sus decisiones de inversión se basaban en las condiciones del mercado y la demanda de los clientes.

"La demanda del mercado de nuestra tecnología avanzada es muy fuerte", afirmó. "Seguimos invirtiendo en Taiwán y expandiéndonos en el extranjero". (Información de Wen-Yee Lee y Ben Blanchard; información adicional de Trevor Hunnicutt en Washington; edición de Jacqueline Wong, Stephen Coates y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)