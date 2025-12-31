Taiwán reporta que China está retirando sus buques tras los ejercicios militares cerca de la isla

Los buques de guerra que China desplegó para sus ejercicios militares alrededor de Taiwán empezaron a retirarse de la zona, lo que parece indicar que los simulacros "deberían haber terminado", informó este miércoles la Guardia Costera de esa isla democrática reclamada por Pekín

China lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, navíos de la Armada y embarcaciones de sus guardacostas el lunes y el martes para rodear a Taiwán, que dispone de gobierno, ejército y moneda propios y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad

Según Pekín, los ejercicios con fuego real estuvieron destinados a simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla, a la que ha amenazado con controlar incluso por la fuerza

Sin embargo, Taipéi ha calificado los dos días de maniobras como "altamente provocadores y temerarios", además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio

"Los buques de guerra y los barcos de la guardia costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas", aseguró este miércoles a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán

"Los ejercicios deberían haber terminado", precisó

Los guardacostas de Taiwán, sin embargo, mantienen 11 embarcaciones desplegadas, ya que algunos buques de la Guardia Costera china "aún no han abandonado completamente la zona", añadió el oficial

"No podemos bajar la guardia", afirmó

Pekín aún no ha declarado públicamente el final de los ejercicios

De su lado, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, alertó este miércoles que las maniobras militares chinas "no son un incidente aislado" y suponen "riesgos significativos" para la región, "el transporte marítimo, el comercio y la paz en el mundo"

- Críticas "irresponsables" -

Esta demostración de fuerza de China se produce después de que Estados Unidos permitiera una venta récord de armamento a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina

Japón afirmó este miércoles que estas maniobras militares "aumentan las tensiones" en el estrecho de Taiwán y que trasladó su "preocupación" a Pekín

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia también condenó los ejercicios militares "desestabilizadores" de China y dijo que transmitió su inquietud a su par de Pekín

Sin embargo, China arremetió contra esas críticas que tachó de "irresponsables"

"Estos países e instituciones están haciendo la vista gorda ante las fuerzas separatistas de Taiwán que intentan lograr la independencia por medios militares", aseguró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, a los periodistas en una rueda de prensa

"Sin embargo, están criticando de manera irresponsable las acciones necesarias y justas de China para defender su soberanía nacional y su integridad territorial, distorsionando los hechos y confundiendo el bien y el mal, lo cual es totalmente hipócrita", añadió

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China había calificado también poco antes los simulacros militares como "una severa advertencia a las fuerzas separatistas (...) y a las fuerzas externas que interfieren"

Durante la operación militar, Pekín afirmó el martes que había desplegado destructores, fragatas, cazas y bombarderos "para realizar maniobras sobre temas de identificación y verificación, advertencia y expulsión, ataques simulados, asalto a objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas"

Una declaración del Mando del Teatro Oriental de ejército afirmó que los simulacros en las aguas al norte y al sur de Taiwán "pusieron a prueba las capacidades de coordinación marítima y aérea y de bloqueo y control integrados"