Taiwán revisa a la baja el número de muertos por el supertifón Ragasa y busca a 33 desaparecidos

Por Yimou Lee, Fabian Hamacher y Ann Wang

HUALIEN, TAIWÁN, 25 sep (Reuters) -

El jueves, el cuerpo de bomberos de Taiwán redujo a 14 el número de muertos por el tifón de esta semana en su remota costa oriental, mientras los equipos de rescate seguían buscando a 33 personas desaparecidas en medio de un espeso lodo negro y escenas de devastación.

Las muertes se produjeron después de que las bandas exteriores del supertifón Ragasa provocaran fuertes lluvias en el condado de Hualien, causando el desbordamiento de un lago de contención en las montañas y desatando un muro de agua sobre la pequeña ciudad de Guangfu.

Los bomberos, que el día anterior habían dicho que habían muerto 17 personas, ajustaron la cifra a 14, diciendo que algunas víctimas habían sido contadas dos veces.

El nuevo número de desaparecidos asciende a 33, cifra que el miércoles había alcanzado los 152, mientras el Gobierno busca a personas con las que no se ha podido contactar.

En el centro de Guangfu, los residentes y los equipos de rescate, incluidos los soldados, utilizaron palas, cubos y excavadoras para retirar el barro y las piedras arrastradas por las aguas.

"Ahora es demasiado arriesgado volver a casa. Debemos asegurarnos de que la gente sea consciente del peligro potencial, especialmente los ancianos", dijo Esther Chen, de 26 años, voluntaria en las tareas de socorro.

El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, dijo que las muertes, que en su mayoría se produjeron en las plantas bajas de los edificios, deben ser investigadas y que las autoridades deben "aprovechar la ventana dorada del rescate" para encontrar a los desaparecidos.

Aunque la estación de tren de Guangfu ha vuelto a funcionar, la carretera principal ha quedado cortada después de que las aguas de la riada se llevaran el puente. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, se comprometió el miércoles a destinar un mes de su sueldo a las labores de socorro de los residentes desplazados, y visitará la zona del desastre más tarde el jueves.

Aunque ha dejado de llover, el Gobierno mantiene sus alertas sobre la presa de contención en una remota zona montañosa detrás de Guangfu.

El ministro de Agricultura, Chen Junne-jih, dijo a la prensa en Taipéi que volar con explosivos que retiene el lago era demasiado peligroso, ya que podría agravar el problema con más corrimientos de tierra. (Información de Yimou Lee, Fabian Hamacher y Ann Wang; redacción de Ben Blanchard; Edición de Sam Holmes y Stephen Coates; editado en español por Irene Martínez)