Taiwán sigue en alerta máxima mientras buques chinos se retiran tras ejercicios masivos

Por Yimou Lee y Liz Lee

TAIPÉI/PEKÍN, 31 dic (Reuters) -

Taiwán permanecía en alerta máxima el miércoles, después de que China realizara el día anterior grandes maniobras alrededor de la isla, manteniendo en funcionamiento su centro de respuesta marítima de emergencia mientras vigilaba las maniobras navales chinas, informó la guardia costera.

En los ejercicios, denominados "Misión Justicia 2025", China disparó decenas de cohetes hacia Taiwán y desplegó un gran número de buques y aviones de guerra cerca de la isla, una demostración de fuerza que suscitó la preocupación de los aliados occidentales.

Pekín anunció a última hora del miércoles la finalización de los simulacros, afirmando que el ejército permanecerá en alerta máxima y seguirá reforzando su preparación para el combate.

En su discurso de Año Nuevo, el presidente chino, Xi Jinping, repitió la advertencia del año pasado a lo que Pekín considera fuerzas que buscan la independencia de Taiwán.

"Los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán están unidos por lazos de sangre más fuertes que el agua, y la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable", dijo en un discurso televisado por la cadena estatal CCTV.

Taipéi condenó las maniobras y las calificó de amenaza a la seguridad regional y una flagrante provocación. Los barcos chinos se estaban alejando de Taiwán, según Kuan Bi-ling, jefa del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán. "La situación marítima se ha calmado, con barcos y buques que se alejan gradualmente", dijo en una publicación en Facebook a última hora del martes.

Un alto cargo de la guardia costera taiwanesa dijo a Reuters que los 11 barcos de la guardia costera china habían abandonado las aguas cercanas a la isla y seguían alejándose. Un responsable de seguridad de Taiwán dijo que los centros de respuesta de emergencia para el ejército y la guardia costera seguían activos.

En la región había más de 90 buques de la armada y la guardia costera chinas, muchos de ellos desplegados en el mar de China Meridional, cerca de Taiwán y en el mar de China Oriental, en una gran demostración de fuerza marítima, según dijeron a Reuters a primera hora del día dos funcionarios de seguridad de la región.

El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo el miércoles que 77 aviones militares chinos y 25 buques de la armada y la guardia costera operaron alrededor de la isla en las últimas 24 horas. Entre ellos, 35 aviones cruzaron la línea mediana del estrecho que separa ambas orillas, añadió.

Mientras se desarrollaban los ejercicios militares, los embajadores en China de los países que integran la agrupación Quad, formada para mantener un diálogo sobre seguridad, se reunieron el martes en Pekín.

El embajador de Estados Unidos, David Perdue, publicó en la red social X una foto suya con los embajadores de Australia, Japón e India en la embajada estadounidense. Calificó a la Quad de "fuerza del bien" que trabaja para mantener un Indo-Pacífico libre y abierto, pero no dio detalles sobre la reunión.

La embajada estadounidense no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre la reunión.

Los simulacros, los más extensos realizados por China hasta la fecha, obligaron a Taiwán a cancelar decenas de vuelos nacionales y a enviar aviones y buques de guerra para vigilarlos. Se vio a soldados realizando ejercicios de respuesta rápida, incluida la colocación de barricadas en varios lugares.

China consideró los ejercicios como una "medida necesaria y justa" para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, según indicó a la prensa Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, en una reunión informativa semanal. Fueron "una severa advertencia contra las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán y la injerencia externa", añadió.

