Taiwán.- Trump asegura que Xi Jinping le ha prometido no invadir Taiwán durante su mandato

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo de China, Xi Jinping, le ha garantizado que no ordenará ninguna ofensiva sobre Taiwán durante al menos el tiempo que le resta en la Casa Blanca.

Así lo ha asegurado en una entrevista a Fox News en la que ha descartado que Pekín tenga previsto "avanzar" sobre una isla que considera bajo su soberanía y a la que Washington ha ofrecido ayuda militar en estos últimos años.

"No creo que vaya a ocurrir mientras esté aquí", ha dicho Trump, que ha dicho contar con garantías expresas del mandatario del gigante asiático.

"El presidente Xi me lo dijo", ha añadido, sin entrar en más detalles sobre las conversaciones.

Trump y Xi han hablado por teléfono desde el retorno en enero del magnate republicano a la Casa Blanca, pero el último cara a cara entre ambos data de 2019. Los dos países tienen ahora varios frentes políticos abiertos, entre ellos la guerra arancelaria impulsada por Trump y pendiente aún de aterrizar en el caso de China.

Los dos países se han dado esta misma semana tres meses más de plazo para llegar a algún tipo de acuerdo que evite la imposición de aranceles indiscriminados al flujo comercial bilateral.