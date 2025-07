Taiwán: TSMC factura un 40% más hasta junio

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, alcanzó una cifra de negocio neta de 1,77 billones de dólares taiwaneses (US$ 51.770 millones) en la primera mitad de 2025, lo que implica una mejora del 40% respecto de los ingresos contabilizados hasta junio del año pasado. Según ha informado la empresa, los ingresos netos en el mes de junio sumaron un total de 263.709 millones de dólares taiwaneses (US$ 7714 millones), lo que supone un retroceso del 17,7% respecto de las ventas netas contabilizadas en mayo, pero un avance del 26,9% con respecto a junio de 2024. De este modo, según los cálculos de Europa Press en función de la información publicada por la compañía, en el segundo trimestre de 2025 los ingresos netos de TSMC habrían alcanzado unos 931.000 millones de dólares taiwaneses (US$ 27.232 millones), un 38% más que un año antes. TSMC tiene previsto publicar sus cuentas del segundo trimestre de 2025 el próximo 17 de julio.

LA NACION servicio-de-noticias