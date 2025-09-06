Taiwán. Un buque de guerra canadiense y otro australiano cruzan el estrecho de Taiwán

LA NACION

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas chinas han detectado el paso por el estrecho de Taiwán de una fragata canadiense, la 'HMCS Ville de Québec' y del destructor de misiles australiano 'HMAS Brisbane'. El diario progubernamental chino 'Global Times' ha informado citando fuentes militares de que ambos buques han sido seguidos y supervisados durante su paso por el estrecho y de que "la situación está totalmente bajo control".

"El sábado, la fragata canadiense 'HMCS Ville de Québec' y el destructor australiano 'HMAS Brisbane? atravesaron el estrecho de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo una vigilancia completa durante todo el trayecto, manteniendo un control total sobre la situación", ha indicado la fuente.

La República de China quedó reducida a la isla de Taiwán tras el fin en 1949 de la guerra revolucionaria que dio origen a la República Popular China. Desde entonces, Pekín reivindica la soberanía sobre Taiwán, que cuenta con el respaldo estratégico y militar de Estados Unidos y sus aliados.

