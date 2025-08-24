Taiwán vence 7-0 a Nevada y gana su primer título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas desde 1996

SOUTH WILLIAMSPORT, Pennsylvania, EE.UU. (AP) — Lin Chin-Tse retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó y permitió solo un hit en cinco entradas para que Taiwán blanqueara el domingo 7-0 a Nevada en el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, poniendo fin a una sequía de 29 años sin título para los taiwaneses.

Taiwán ganó su primera Serie Mundial de Pequeñas Ligas desde 1996, aunque sus 18 títulos son los más de cualquier país fuera de Estados Unidos, incluyendo cinco consecutivos entre 1977 y 1981.

Lin, un lanzador derecho de 1,73 metros de estatura, también conectó un triple de tres carreras en la quinta entrada de cinco carreras para Taiwán. El adolescente de 12 años de Taipéi lanzó su recta a más de 80 mph varias veces durante el torneo, que es mucho más veloz que lo normal para los bateadores porque el plato en este nivel de béisbol está a solo 14 metros de distancia. Su velocidad fue similar el domingo.

La apertura más larga de Lin antes del domingo fue de tres entradas en el juego inaugural de Taiwán contra México. Permitió solo un hit en una victoria posterior sobre Venezuela.

Garrett Gallegos rompió el juego perfecto con un sencillo al jardín izquierdo en la quinta entrada, pero fue atrapado en una doble matanza cuando Grayson Miranda fue eliminado con una línea al segunda base. Este fue el primer juego de campeonato para Nevada.

Ofensivamente, Taiwán capitalizó en cuatro lanzamientos descontrolados y un passed ball. Jian Zih-De trabajó una base por bolas al inicio de la parte baja de la segunda entrada y luego anotó cuando superó el lanzamiento a casa después de los lanzamientos descontrolados.

Chen Shi-Rong anotó la segunda carrera de Taiwán en la parte baja de la tercera entrada cuando corrió al plato tras un error de lanzamiento de Nevada a la primera base.

El último equipo internacional en ganar el título del torneo fue Japón en 2017.

___

Alexandra Wenskoski y Amanda Vogt son estudiantes en el Centro John Curley para el Periodismo Deportivo en Penn State.

___

