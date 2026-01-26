Taiwán vigila los "anómalos" cambios en la cúpula militar china tras la investigación a un general

TAIPÉI, 26 ene (Reuters) -

Taiwán está vigilando lo que calificó de cambios "anormales" en la cúpula militar de China tras la investigación de su general de más alto rango, y no bajará la guardia ya que el nivel de amenaza sigue siendo alto, dijo el ministro de Defensa el lunes.

China anunció el sábado que Zhang Youxia, segundo al mando del presidente Xi Jinping como vicepresidente de la Comisión Militar Central, y otro oficial de alto rango, Liu Zhenli, estaban siendo investigados por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley.

"Seguiremos vigilando de cerca los cambios anómalos en los niveles superiores del partido, el gobierno y la cúpula militar de China. La posición de los militares se basa en el hecho de que China nunca ha abandonado el uso de la fuerza contra Taiwán", dijo a la prensa en el Parlamento el ministro de Defensa taiwanés, Wellington Koo.

Zhang ha sido considerado durante mucho tiempo como el aliado militar más cercano de Xi, y es uno de los pocos oficiales chinos de alto rango con experiencia en combate, ya que participó en el conflicto fronterizo de 1979 con Vietnam.

China, que considera Taiwán, gobernado democráticamente, como territorio propio, envía casi a diario aviones y buques de guerra a los cielos y aguas que rodean la isla, en lo que Taipéi considera una campaña de acoso para que el Gobierno acepte las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

Koo dijo que lo que el ministerio estaba observando no era "una sola remodelación de liderazgo que bastara para sacar conclusiones".

Taiwán utilizará una serie de métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como el intercambio de inteligencia, para "captar" las posibles intenciones de China, añadió.

"Lo que queremos es una comprensión global de todos los indicadores, militares y no militares, que reflejen las intenciones y acciones de China, y luego hacer una evaluación global integrada", dijo Koo, sin dar más detalles.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control, y a finales del mes pasado llevó a cabo su última ronda de juegos de guerra en torno a la isla. El gobierno de Taiwán afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

En una intervención posterior ante los legisladores, Koo afirmó que estaba claro que la amenaza china estaba empeorando, señalando los juegos de guerra, las actividades militares diarias y el continuo aumento del gasto en defensa de China, y que Taiwán no podía bajar la guardia.

"No dejaremos que la caída de una persona nos haga bajar la guardia o bajar el nivel de preparación bélica que debemos mantener", añadió.

(Información de Ben Blanchard; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)