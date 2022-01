TaiwanPlus estrena docuseries de música independiente, “Road to Legacy”, con Namewee, ABAO y Tizzy Bac

TAIPEI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--ene. 17, 2022--

TaiwanPlus, una nueva plataforma global de transmisión de video en inglés, lanza una serie original de TaiwanPlus 2022 titulada “Road to Legacy”, que es una serie documental de 10 episodios que detalla el viaje a la fama de estas 10 bandas en Taiwán. El 17 de enero de 2022, TaiwanPlus tiene el estreno mundial en Legacy Taipei, con las docuseries lanzadas exclusivamente y gratis para transmitir en todo el mundo a través de www.TaiwanPlus.com el mismo día.

The TaiwanPlus Original Series will be released in three installments, kicking off with the episodes on Tizzy Bac, 88BALAZ and Nighteentael on January 17th. (Photo: Business Wire)

Desde sus inicios, “TaiwanPlus se esfuerza por proporcionar una plataforma para mostrar la cultura diversa y creativa que floreció bajo la vibrante democracia de Taiwán. Tras la recepción positiva del Festival de Cine TaiwanPlus, que fue una selección en línea de 10 películas icónicas taiwanesas, la plataforma ahora busca Traer a Taiwán al mundo a través de la dinámica escena musical independiente del país”, indica la directora ejecutiva de TaiwanPlus, Joanne Tsai.

Producida por TaiwanPlus, “Road to Legacy” es una coproducción con Legacy Taipei, una institución en referencia a casas de música en vivo en Taiwán que ha acogido a muchas bandas internacionales y taiwanesas de renombre desde 2009. El productor ejecutivo Tien Tsung Ma dice: “La música taiwanesa contemporánea abarca desde música electrónica, rock, folk hasta hip-hop, y esta docuserie es una instantánea oportuna de la escena musical de Taiwán”. Filmada en el transcurso de dos años y medio, la docuserie revela el lado más auténtico de estos artistas musicales, compartiendo sus personalidades, filosofía y visión.

Entre las diez bandas presentadas, Tizzy Bac, ABAO y Namewee han obtenido la mayor presencia internacional. Tizzy Bac se estableció en 1999 y ofrece un estilo único de indie rock al integrar jazz, rock alternativo y elementos electrónicos en su música. Mientras que la artista autóctona taiwanesa de R&B, ABAO, es aclamada como un símbolo de la cultura y el patrimonio en todo Taiwán por su música única. El artista y músico de Malasia, Namewee, es conocido por el pop y el hip-hop, y ha ganado seguidores en el este y sudeste de Asia como un activista apasionado y franco por la injusticia y la desigualdad. Su trabajo ha sido prohibido en China debido a su canción “Fragile Heart”.

Las docuseries se lanzarán en tres entregas, que comienzan con los episodios de Tizzy Bac, 88BALAZ y Nighteentael el 17 de enero. Los episodios restantes estarán disponibles en febrero (PA PUN BAND, Dadado Huang y Sweet John) y marzo (Namewee, ABAO, The Next Big Thing y LINION). La lista completa de “Road to Legacy” se puede encontrar en: https://tw.plus/Kb7nt.

Para coincidir con esta celebración de la música, TaiwanPlus también está organizando una campaña en línea para compartir videos de 12 segundos con sonido que represente a Taiwán en Instagram. Los detalles del evento se pueden encontrar aquí: https://tw.plus/CNV3b.

