Tajani, acuerdo con el Mercosur "estratégico y con grandes beneficios"

Estas salvaguardas, que se extenderán a todos los productos agrícolas europeos, forman el más amplio sistema de tutelas jamás previsto en un acuerdo de libre comercio firmado por la UE.

"Italia nunca cambió su posición: siempre apoyó la conclusión del acuerdo, subrayando la necesidad de tener debidamente en cuenta las legítimas preocupaciones del sector agrícola, para que la apertura del mercado se produzca con las garantías adecuadas en beneficio de los sectores productivos más expuestos", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"El acuerdo UE-Mercosur -continuó el jefe de la diplomacia- ofrece enormes beneficios y potencial".

"En primer lugar, crea una zona de libre comercio que involucra a casi 800 millones de personas y representa un elemento fundamental en la construcción de una red de entendimientos comerciales de la Unión Europea", detalló.

"Esta red fortalece la autonomía estratégica y la soberanía económica de Italia y de nuestro continente, permitiéndonos diversificar los mercados de destino de los productos europeos y garantizar cadenas de suministro seguras para las materias primas estratégicas que nuestras economías necesitan", completó Tajani (ANSA).