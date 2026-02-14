Tajani asegura disposición de Roma a participar en Junta de Paz por Gaza

"Veremos en qué formato, ya sea como observadores o no, pero la participación es importante para la reconstrucción de Gaza. La Comisión Europea también participará", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Las perspectivas de reconstrucción en Gaza fueron el tema central de una reunión realizada hoy en Múnich con socios europeos y regionales, a la que asistió el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Varsen Aghabekian Shahin".

"Italia está en primera línea con un plan de 60 millones de euros para ayuda humanitaria, el fortalecimiento de las instalaciones sanitarias y educativas, la rehabilitación de viviendas para personas desplazadas y el apoyo a las instituciones palestinas", escribió Tajani en la red social X.

"Para lograr la paz y la estabilidad, es prioritario mantener nuestro compromiso con la implementación del Plan de Paz y la reconstrucción de la Franja de Gaza, junto con el sector privado. Mantener el alto el fuego es estratégico: el objetivo final es lograr las condiciones para dos Estados para dos pueblos, por lo que los intentos de anexión de los Territorios Palestinos son inaceptables", prosiguió.

Por otra parte, la Farnesina (sede de la cancillería italiana), reportó que Italia está trabajando para llevar a cabo nuevas evacuaciones de estudiantes de Gaza.

"Estas nuevas operaciones tienen como objetivo apoyar aún más a los jóvenes residentes de la Franja, incluidos los 38 estudiantes identificados por la Universidad de Milán como becarios de dicha institución", informó la misma fuente. (ANSA).