Tajani, consideramos en un memorando con Londres sobre la migración

De ese modo, el jefe de la diplomacia italiana aseveró que debatirá el asunto "con los ministros (Matteo) Piantedosi y (Anna María) Bernini para desarrollar una estrategia común para combatir la inmigración irregular y fomentar una presencia europea amistosa en el continente africano, con relaciones beneficiosas y que generen resultados positivos tanto para África como para Europa".

Las declaraciones de Tajani se produjeron en ocasión de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Esta mañana, Italia y el Reino Unido se reunieron para hablar de la inmigración, para analizar la situación y desarrollar una estrategia común, siguiendo las decisiones europeas que nos permiten tomar medidas más contundentes y coordinadas para combatir la inmigración irregular", afirmó Tajani.

"También debatimos una estrategia a largo plazo para garantizar el derecho a no emigrar, incluyendo una política económica europea que permita el crecimiento de África y, por consiguiente, la reducción de la migración. Esto también implica —y lo abordamos en la reunión bilateral con el Ministro de Asuntos Exteriores británico— trabajar para formar a jóvenes líderes africanos mediante la colaboración entre universidades".

(ANSA).