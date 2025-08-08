Tajani: contrarios a ocupación de Gaza por Israel

El 1 de septiembre el canciller de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) visitará Roma -recordó Tajani- e Italia, con Qatar y Egipto es el país que recibe más palestinos.

“Políticamente, nos oponemos. Hemos enviado mensajes muy claros, y todos los países democráticos están de acuerdo”, añadió Tajani. “Estamos a favor de traer a Italia al mayor número posible de palestinos; otros 50 llegarán pronto gracias a la labor de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Protección Civil. Seguimos impulsando un acuerdo entre las partes mediante nuestros esfuerzos diplomáticos. El 1 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina vendrá a Roma para expresar la gratitud del pueblo palestino hacia Italia, que, junto con Egipto y Qatar, es el país del mundo que más palestinos acoge”.

Tajani destacó la asistencia de Italia a la población devastada por la hambruna. “También estamos llevando alimentos vía terrestre, adquirimos otros cinco millones de unidades de alimentos y, además, podemos desbloquear el envío de alimentos para los animales, importantísimo”, incluso con la ayuda de la embajada de Italia en Israel.

Italia comparte la idea de reunificar Palestina “con una misión de las Naciones Unidas liderada por los árabes, en la que estamos dispuestos a participar con nuestras fuerzas militares”, declaró el ministro. “Pero primero necesitamos un alto el fuego, el fin de los bombardeos y la liberación de los rehenes que Hamás ha ostentado durante dos años en las condiciones en las que hemos visto”. (ANSA).