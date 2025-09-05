Tajani defiende estudiar mercados diferentes ante los aranceles de Trump: "Falta una estrategia"

BARCELONA, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antoni Tajani, ha defendido este viernes que la Unión Europea estudie mercados diferentes, tras el acuerdo comercial de aranceles negociado con la administración de Donald Trump en Estados Unidos: "Ahí falta una estrategia, esa es la verdad. Hay pequeñas estrategias, no hay una visión general", ha lamentado.

Lo ha dicho en una conferencia de Nueva Economía Fórum en Barcelona, junto a la eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, en que ha sostenido que la UE puede competir con otros mercados que tienen aranceles superiores, y por su mayor calidad en los productos, y ha apuntado algunos de los países: India, Indonesia, Vietnam y los países árabes.

Sobre el acuerdo comercial, ha dicho que no es bueno, pero que "no es muy malo", y que se deben buscar soluciones en favor, también, de otros mercados como Mercosur, y ha defendido la propuesta de la Comisión Europea porque se ha trabajado para proteger a los agricultores.

Ha abogado por cambiar algunas políticas europeas, como la política medioambiental: "Estamos todos en favor de la lucha por el medioambiente, pero hay que estudiar una estrategia, porque si defendemos una política medioambiental extrema, matamos a la economía real".

GUERRAS EN GAZA Y UCRANIA

Se ha referido también a los conflictos en Gaza y Ucrania, y ha señalado que Israel está cometido errores, y que se debe trabajar por un alto al fuego: "Hay muchísimos muertos, niños, mujeres, no solamente soldados de Hamás. Estamos en contra de Hamás, no hablamos con Hamás, pero hay que trabajar por la paz también en Israel".

Sobre Ucrania, se ha mostrado poco optimista, y ha augurado "muy complicada" alcanzar la paz antes de final de año.