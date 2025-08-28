Tajani: dolor por enésimo ataque ruso con muertos inocentes

(ANSA) - KIEV, 28 AGO - "Un nuevo ataque ruso contra Ucrania con drones y misiles anoche causó muertes inocentes y dañó varios edificios, incluido el de la Delegación de la UE. Expreso mis condolencias a todo el pueblo ucraniano y mi cercanía a las instituciones de la Unión Europea por este grave acto de violencia. El gobierno italiano está en primera línea para lograr una paz justa y duradera, y garantizar la seguridad de Ucrania y de todos los ciudadanos europeos", así escribió en X el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, al comentar el ataque ruso en Ucrania anoche. (ANSA).