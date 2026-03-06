Tajani, Italia en la primera línea de la desescalada en Medio Oriente

Así lo afirmó el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en un mensaje escrito enviado a la cuarta edición del foro de geopolítica y geoeconomía "Diálogos Abiertos para el Futuro" y leído en la inauguración del segundo y último día de la reunión en édine.

El ministro destacó cómo la crisis tiene "un impacto directo en nuestra seguridad nacional, la estabilidad de las rutas comerciales y el suministro energético mundial", con posibles repercusiones para las empresas y las exportaciones italianas.

"En este momento, la Unidad de Crisis, junto con las embajadas y los consulados, se está movilizando ininterrumpidamente para asistir a todos nuestros compatriotas en la región. Su seguridad es nuestra absoluta prioridad", declaró Tajani.

"Nuestra diplomacia trabaja para construir puentes incluso cuando la perspectiva de paz parece lejana", concluye Tajani, llamando la atención sobre otros conflictos, desde Gaza hasta Sudán. (ANSA).