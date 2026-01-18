Tajani, "Italia sabe mediar, puede tener un sol sobre Groenlandia"

"Siempre intentamos usar el sentido común, porque hablamos con todos y siempre decimos la verdad. Trabajamos bien en el acuerdo arancelario y creo que podemos hacerlo también en esta fase. Lo importante es hacernos entender. La premier está dialogando con Estados Unidos, pero también con los europeos, y creo que Italia, precisamente por su naturaleza, su capacidad de mediación y comunicación con todos, puede desempeñar un papel positivo en la consecución de acuerdos, ya que no hay ninguna necesidad de guerras comerciales ni conflictos. El diálogo es necesario y debemos encontrar soluciones que no perjudiquen a nadie", declaró Tajani, en Misurata, Libia, adonde llegó esta mañana. (ANSA).