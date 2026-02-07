Tajani, limitaciones constitucionales impiden participar en Junta de Gaza

"Siempre estamos disponibles para debatir iniciativas de paz y estamos dispuestos a contribuir a la situación en Gaza, incluyendo la capacitación de la policía. Sin embargo, en lo que respecta a la Junta de Paz, el artículo 11 de nuestra Constitución entra en conflicto con el artículo 9 del Estatuto: para nosotros, esto es insalvable desde el punto de vista jurídico".

Tajani (foto), lo dijo en declaraciones a ANSA, en el marco del congreso del Partido Radical en Roma.

"Las relaciones con Estados Unidos —añadió— son muy positivas. En nuestra reunión de ayer con James Vance y Marco Rubio, reafirmamos las buenas relaciones y reiteramos nuestra postura". (ANSA).