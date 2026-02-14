Tajani: "Un discurso positivo, las relaciones transatlánticas son sólidas"

(ANSA) - MÚNICH, 14 FEB - El canciller italiano, Antonio Tajani, consideró que su par estadounidense, Marco Rubio, "pronunció un discurso muy positivo, reiterando la importancia de las relaciones transatlánticas".

De ese modo, destacó el hecho de que, a su juicio, "no hay divisiones, puede haber diferencias de opinión, pero las relaciones transatlánticas son sólidas, forman parte del ADN tanto de Europa como de Estados Unidos".

"También fue importante el reconocimiento del sacrificio de los soldados italianos, europeos y de otros países de la OTAN durante la guerra en Afganistán", prosiguió.

"Fue una buena señal; fue recibido con grandes aplausos, y me parece que su discurso no hace más que fortalecer las relaciones entre Europa y Estados Unidos, en las que creemos firmemente", completó Tajani. (ANSA).