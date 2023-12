El 'Team Manager' del Repsol Honda Trial, Takahisa Fujinami, aseguró este miércoles que el objetivo "ambicioso", aunque no "imposible", del piloto español Toni Bou es llegar "a los 40 años con 40 títulos" mundiales, después de alcanzar 34 en 2023, en un año en el que demostró que "sigue motivado, con ganas y puliendo aspectos técnicos".

"En 17 años con Toni en el equipo hemos conseguido 34 títulos, eso se merece toda la admiración y respeto. Tenía contrato hasta 2024, pero lo hemos extendido hasta el 2027. Esta prolongación del acuerdo se debe a que el objetivo, tanto de Toni como de Honda, es conseguir llegar a los 40 años con 40 títulos. Es un objetivo ambicioso, pero no es imposible", dijo Fujinami en una entrevista al equipo recogida por Europa Press.

En 2023, Bou logró otros dos títulos mundiales más en 'indoor' y exterior, sumando un total de 34 en toda su carrera, con Jaime Busto como "un rival fuerte". "Se fueron turnando la primera y segunda plaza en la general durante la primera mitad de la temporada, algo que fue complicado de gestionar", recordó.

"El cambio vino a partir de la cita de Japón, fue un antes y un después para Toni que se centró en volver a ganar, y a partir de ese momento todo empezó a ir mejor", comentó sobre el punto de inflexión para el catalán durante el curso, en el que demostró que "sigue motivado, con ganas y puliendo aspectos técnicos"

No obstante, en el Repsol Honda Trial Team son conscientes de que Bou "no está subiendo su nivel tan rápido como el resto", aunque celebran que no esté "bajando" su rendimiento. "Lo único que debe sentir más complicado es la recuperación tras cada cita, porque su edad no es la del resto de competidores, pero vaya, ahí la experiencia juega a su favor", analizó Fujinami.

El 'Tema Manager' destacó que el gallego Gabriel Marcelli, compañero de Bou, haya "subido el nivel" este año, aunque lamentó la lesión en la pierna, que "lo frenó un poco". "Pero a nivel de confianza y técnica la mejoría es clara. Ese parón le perjudicó un poco a la hora de volver a coger ritmo, justo cuando empezó el Mundial 'outdoor', pero sentó unas buenas bases y a partir de ahí todo ha ido a mejor", elogió.

"Gabri tiene que pensar en el título. Le falta salir siempre con la mentalidad de que va a ganar cada prueba, le daría un plus de confianza porque tiene el talento para luchar por el triunfo. Ha sido tercero en la general, pero le falta la victoria. Su primer objetivo tiene que ser ganar una cita", expresó sobre el rendimiento del gallego.

Fujinami pidió al piloto que confíe "en él mismo" para poder "ganar y luchar por el campeonato". "Cuando consiga su primer triunfo, su cabeza hará un clic. Él va paso a paso. Nunca retroceder, pero tampoco se quiere exceder en expectativas", comentó, antes de reconocer que "técnicamente aún le faltan detalles", además de "pulir su ritmo", ya que es "muy precavido".

"Estoy muy contento de trabajar con un equipo en el que vamos todos en la misma dirección, somos una pequeña familia. El objetivo para 2024 será intentar conseguir, al menos, lo mismo que este año. Estoy satisfecho del trabajo de todos los integrantes, solo puedo pedirles que sigan en la misma línea y que sigan creyendo en el proyecto como han hecho hasta ahora", concluyó.