Takahisa Fujinami: "Toni Bou está más fuerte que nunca, tiene cuerda para rato"

El 'Team Manager' del Repsol Honda de Trial, el japonés Takahisa Fujinami, tiene claro que el piloto español Toni Bou está "más fuerte que nunca a sus 36 años" y que "tiene cuerda para rato", por lo que podría añadir dos títulos más a su enorme palmarés.

"Viendo los resultados, Toni está más fuerte que nunca a sus 36 años, pero lo importante es que no se haga daño. Que no tuviera lesiones era uno de los objetivos esta temporada y por ese motivo he intentado que no forzara físicamente para no arriesgar tanto", señaló Fujinami en una entrevista facilitada este jueves por su equipo.

El expiloto tiene claro que en 2023 el catalán es el favorito para conseguir dos nuevos títulos ganados. "Creemos que está muy fuerte y que tiene cuerda para rato. Tiene mucha ventaja técnica sobre cualquier otro piloto y, sobre el papel, puede conseguir los dos títulos mundiales en juego en 2023", advirtió.

Sobre el otro componente del equipo, Gabriel Marcelli, admite que "al principio del año estaba bastante nervioso, seguramente por el peso de formar parte del equipo oficial". "Todos se fijaban mucho en él y él se presionaba para conseguir resultados. Tuvo que aprender muchas cosas para adaptar su estilo a la moto, pero ha sido cuestión de tiempo", indicó.

"Al final ha conseguido varios cuartos puestos y la victoria en la última carrera del Campeonato de España, así que también estoy contento con él. Su nivel está bastante alto, pero creo que es posible acabar en cada carrera del año en el podio; habrá que luchar por ello para intentar también terminar con una medalla al final del campeonato", añadió del gallego.

El 2022 también estuvo marcado por el título de Constructores que s e había escapado en los dos últimos años. "La de Montesa es la única moto de 4 tiempos que compite en el Mundial. La gente dice que es una moto pesada, pero se consiguen muy buenos resultados. Quizás en algunos puntos tenemos un hándicap, pero hay otros aspectos en los que obtiene ventajas", detalló.

Fujinami reconoce "la suerte" de poder seguir vinculado al Repsol Honda Team, "el mejor del mundo". "Tengo que agradecerle a HRC que haya confiado en mí al darme esta oportunidad. Estoy muy contento de poder ayudar tanto a Toni como a Gabriel", remarcó.

A nivel personal, su nuevo puesto le ha supuesto "empezar desde cero en muchas cosas". "Por ejemplo, sacar la licencia. Antes lo hacía el equipo y ahora tengo que gestionarlo yo. Mi ordenador y mi teléfono no paran de recibir mensajes, también de los patrocinadores", relató.

"Es un gran cambio y al principio parecía que me costaría bastante, pero ya nos hemos adaptado a ello. Miquel Cirera, el anterior 'Team Manager, lo tenía todo por la mano', y quizás aún me falta aprender algo, pero creo que estamos yendo por buen camino, aunque con mi estilo y disfrutando de hacer esto", añadió al respecto.

Y lo que más le gusta de su nuevo trabajo es "ayudar" a los dos pilotos en lo que considera que "necesitan". "Si así salen los resultados, es como un premio para todos", recuerda, apuntando entre risas al "trabajo de oficina" como lo que menos le agrada.

El japonés destaca la preparación con entrenamientos colectivos que antes se hacía, pero "sólo entre los pilotos". "Nos poníamos de acuerdo para entrenar juntos y ya, pero ahora es una petición del equipo. Tenemos un piloto número '1' y los demás de Montesa pueden aprender de él. La confianza que se crea dentro del equipo es importante, es como una familia", celebró.

El 'Team Manager' también habla de la reciente estancia en Japón con como motivo del 'Honda Thanks Day', donde aprovecharon para intercambiar impresiones con los técnicos e ingenieros japoneses de HRC. "Al final, cada piloto escoge la moto que más le gusta, con el motor y las configuraciones que le gustan más. Luego está el trabajo con los ingenieros para que puedan llevar a cabo todo lo que les indican. Es cuestión de tiempo tener exactamente lo que cada uno quiere, pero en general ha sido un buen test", afirmó.

En ese día festivo, el expiloto recibió un homenaje de despedida. "Muchos me han pedido que vuelva a pilotar en la prueba de Motegi y así poder despedirme de todos, pero evidentemente no es posible. Me gustaría, pero no tengo nivel para ello y, además, tengo un trabajo que hacer y debo ayudar al equipo", aclaró.

En 2023, el Mundial de TrialGP tendrá más carreras después de unos años marcados por la pandemia. "Hace ya tres años que parece que estemos en 'otro mundo', corriendo sólo en Europa y con carreras de un día. La pandemia también ha afectado internamente al equipo, ya que los técnicos de HRC no han podido venir a Europa, ni a las carreras ni a nuestras pruebas de desarrollo. Ahora parece que todo va a mejor y confiemos en que será bueno para todos", confesó.

