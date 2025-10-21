Takaichi está más cerca de ser primera ministra de Japón tras ganar la votación en la Cámara Baja

TOKIO, 21 oct (Reuters) -

Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático de Japón, actualmente en el poder, ganó el martes la votación de la Cámara Baja para elegir al próximo primer ministro, lo que despeja el camino para su investidura ese mismo día como la primera mujer en alcanzar el cargo en el país.

Takaichi recibió 237 votos, por encima de la mayoría de la cámara de 465 escaños, según un miembro del personal de la Cámara Baja. Es probable que también sea aprobada por la Cámara Alta, menos poderosa, y que preste juramento como 104ª primera ministra de Japón esta tarde para suceder al actual jefe de Gobierno, Shigeru Ishiba, que el mes pasado anunció su dimisión para asumir su responsabilidad por las derrotas electorales. (Información de Mariko Katsumura y Kantaro Komiya; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Jorge Ollero Castela)