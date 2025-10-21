Takaichi pide al BoJ que persiga una inflación conducida por aumento de los salarios

(Cambia redacción con comentarios de BoJ)

Por Leika Kihara

TOKIO, 21 oct (Reuters) -

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo el martes que espera que el banco central implemente la política monetaria para alcanzar de forma sostenible su objetivo de inflación del 2%, impulsado no solo por factores de presión de costos, sino también por el aumento de los salarios.

"En términos de política económica, la responsabilidad final recae en el Gobierno", dijo Takaichi en rueda de prensa, añadiendo que el Banco de Japón (BOJ) decidiría los métodos específicos de política monetaria.

"Lo más importante es que el BOJ y el Gobierno coordinen sus políticas y mantengan una estrecha comunicación", agregó.

Takaichi también indicó que ha dado instrucciones a su gabinete para que elabore un paquete de medidas para amortiguar el impacto económico del aumento del costo de la vida. (Reporte de Leika Kihara. Editado en español por Natalia Ramos y Manuel Farías)