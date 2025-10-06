Takaichi podría tolerar otra subida de tipos del BoJ en enero, según un asesor económico

TOKIO, 6 oct (Reuters) -

Sanae Takaichi, que se convertirá en la nueva primera ministra de Japón, probablemente tolerará otra subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos en enero del próximo año si la economía está en buena forma, afirmó Takuji Aida, considerado uno de sus asesores más cercanos en materia de política monetaria. Pero tal medida estaría condicionada a que el Banco de Japón (BOJ) mantenga una política monetaria relativamente laxa, sin que sean probables más subidas de tipos hasta 2027, escribió Aida, quien actualmente es economista jefe para Japón de Credit Agricole, en una nota de investigación el sábado.

"Es probable que el nuevo Gobierno se mueva con firmeza hacia una política fiscal agresiva para proteger los medios de subsistencia de la población", afirmó Aida. Para alinearse con el enfoque del Gobierno en la reactivación del crecimiento, el Banco de Japón tendrá que mantener una política monetaria acomodaticia, añadió.

"Takaichi tolerará otra subida de tipos de 25 puntos básicos en enero del año que viene, a condición de que el Banco de Japón mantenga una política monetaria flexible, y de que se pueda prever una salud económica sólida y un crecimiento salarial suficiente", a pesar del impacto de los aranceles estadounidenses, afirmó.

Aida está considerado como uno de los asesores de Takaichi de mentalidad reflacionista que ha propuesto un mayor gasto, respaldado por los bajos tipos de interés del BOJ, para revitalizar la economía.

El partido gobernante de Japón eligió el sábado a Takaichi, considerada defensora de una política fiscal y monetaria expansiva, como su mandataria, lo que la pone en camino de convertirse en la primera ministra del país.

El índice Nikkei superaba por primera vez el nivel de los 47.000 puntos y el yen se depreciaba el lunes, en un momento en que los mercados valoraban la posibilidad de un gran gasto y reducían las apuestas por una subida de tipos en la próxima reunión del Banco de Japón, los días 29 y 30 de octubre.

El año pasado, el Banco de Japón puso fin a una década de estímulos masivos y subió los tipos de interés a corto plazo al 0,5% en enero, al considerar que Japón estaba a punto de alcanzar de forma duradera su objetivo de inflación del 2%.

El gobernador Kazuo Ueda ha señalado que el Banco de Japón está dispuesto a seguir subiendo los tipos de interés si la evolución económica y de los precios avanza conforme a sus previsiones.

El mercado de swaps de yenes del lunes indicaba una probabilidad del 41% de una subida de tipos para diciembre, por debajo del 68% del viernes.

(Información de Leika Kihara; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)