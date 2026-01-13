Takaichi se reúne con el presidente surcoreano para hablar de seguridad y relaciones económicas

TOKIO, 13 ene (Reuters) -

La primera ministra japonesa,

Sanae Takaichi, y ⁠el presidente surcoreano, ⁠Lee Jae-myung, se reunieron el martes en Japón, en un encuentro en ⁠el ‌que ​los dos vecinos de Asia Oriental buscan reforzar ​la seguridad y la cooperación económica.

Se espera ‌que ambos líderes discutan ‌la desnuclearización ​de la península coreana, el destino de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte y la cooperación en áreas como la inteligencia artificial y los semiconductores.

La reunión en Nara, prefectura natal ⁠de Takaichi, tiene lugar una semana después de que ​Lee se reuniera con el

presidente

chino Xi Jinping. Tokio y Pekín siguen inmersos en una disputa diplomática tras los comentarios de Takaichi en los que afirmó que Japón podría desplegar ⁠sus fuerzas si un ataque chino a Taiwán supusiera ​una amenaza existencial.

China considera Taiwán parte de su territorio, una afirmación que la isla autónoma ‍rechaza.

Lee, que pasará dos días en Japón, dijo anteriormente que, aunque el enfrentamiento diplomático no era deseable para la paz regional, no intervendría en ​la disputa.

Takaichi y Lee harán un comunicado conjunto tras su cumbre. (Información de Tim Kelly; edición de Kate ‍Mayberry; edición en español de Paula Villalba)