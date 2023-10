Ídolo de los aficionados de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, busca despegar con su equipo el martes en Champions frente al Salzburgo austríaco (16h45 GMT), líder del grupo D del torneo continental.

La Real Sociedad sólo pudo salvar un punto la pasada semana ante el Inter de Milán para colocarse en la tercera posición de la llave, empatado a puntos con el conjunto italiano, que marcha segundo.

El conjunto vasco tiene la oportunidad de ponerse líder en caso de victoria en Salzburgo, siempre que el Inter tropiece con el Benfica.

Para alcanzar esa victoria, los aficionados realistas volverán a poner sus ojos en el internacional japonés Take Kubo, que el sábado volvió a marcar en la victoria 3-0 de su equipo en el derbi vasco contra el Athletic de Bilbao.

Kubo es el máximo goleador de su equipo con cinco tantos en el campeonato español.

El japonés ha encontrado en la Real Sociedad su mejor acomodo, tras haber brillado en otros equipos por los que ha pasado después de que tanto Barcelona como Real Madrid se fijaran en él.

Se formó de pequeño en la Masía, la fábrica de talentos del Barcelona, pero una sanción al equipo azulgrana le obligó a volver a Japón de donde regreso... al Real Madrid en 2019.

- Y llegó la Real -

Empezó entonces un baile de cesiones que le llevó a pasar por Mallorca, Villarreal o Getafe, antes de ser vendido en el verano de 2022 a la Real Sociedad, donde ha encontrado su mejor acomodo.

Kubo, de 22 años, está desplegando en la Real Sociedad todo su potencial, tras un buen primer año en el equipo vasco al que llegó, después de brillar también en Mallorca, el año anterior, pese a una lesión de rodilla.

"La verdad es que me gustó mucho. Lo vi muy libre, sin trabajos tácticos se le ve seguramente más cómodo. Lo vi muy bien y tengo que reconocer que me gustó mucho", dijo del japonés el 'Vasco' Aguirre, su entrenador en Mallorca, tras sufrirlo en contra en la derrota liguera 1-0 contra la Real en septiembre.

El extremo japonés está siendo uno de las grandes bazas ofensivas ya sea marcando o poniendo peligrosos balones al área.

Take, que siempre se caracterizó por no perder la sonrisa, incluso en sus momentos más difíciles, está disfrutando y haciendo disfrutar a los aficionados, que se divierten con él y sus chanzas.

Su baile el sábado para celebrar su gol contra el Athletic tras hacer como que estaba lesionado se hizo viral en las redes.

"No ha sido nada especial, simplemente una promesa que hice con Elus (con Aritz Elustondo). Me dijo que, si marcaba un gol, a ver si me atrevía a celebrarlo así", explicó tras el encuentro, añadiendo que se inspiró en un videojuego.

El martes, el atacante japonés tendrá una nueva ocasión de estrenar su casillero goleador en la escena continental contra el Salzburgo tras no poder hacerlo frente al Inter.

El conjunto austriaco, que lidera la llave tras imponerse al Benfica en la primera jornada de la Champions, recibirá al conjunto vasco tras golear 4-0 al Lustenau, reforzando su liderato en el campeonato doméstico.

