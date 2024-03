El centrocampista de la Real Sociedad Take Kubo le pidió a la afición que acuda este martes al Reale Arena que tenga "cien por cien confianza" en ellos de cara al intento de remontada del 2-0 del PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones porque cree que "va a ser un gran día", aunque es consciente de que van a competir con "uno de los mejores equipos de Europa" frente al que espera la mejor versión de su equipo, pero también la suya propia.

"El publico que viene al campo es para apoyarnos y nosotros lo agradecemos mucho. Tienen que confiar cien por cien en nosotros, y nosotros debemos dar mucha guerra en el partido. Personalmente pienso que mañana martes va a ser un gran día", afirmó este lunes Kubo en la rueda de prensa previa al choque.

El nipón considera que tienen que mostrar el rendimiento que dieron durante la fase de grupos para competir contra "uno de los mejores equipos de Europa" y que "no es un partido cualquiera". "Mientras nosotros tengamos las ganas y la ilusión, todo es posible", apuntó.

"Creo que la mayoría de los que estamos aquí en la Real hemos soñado defender la camiseta de la Real contra un equipo grande de Europa y ante nuestro público, sobre todo los de casa. Y esperemos que no sea el último partido que juguemos esta temporada en casa en Champions", confesó Kubo sobre la magnitud del partido.

El japonés cree que el pesimismo con respecto a una posible remontada lo marca "el partido de ida" porque acabaron cayendo por 2-0 y eso "afecta anímicamente a la afición". "Ellos tienen que pensar que si el PSG en su campo haciendo un partido medianamente bueno sacaron un 2-0, nosotros haciendo un partido muy muy bueno no entiendo por qué no podemos sacarles dos goles de ventaja", añadió.

Un Kubo que no quiere tomar como referencia el partido frente al Inter de esta temporada porque a pesar de hacer "dos partidos buenos" empataron ambos. "Hay que enfrentarte al PSG pensando que no nos vale el empate, que tenemos que ganar de dos por lo menos. Necesitamos un 'poquito' más de lo que dimos contra Inter, por lo que tenemos que sacar todo lo que tenemos dentro", señaló.

El atacante de la Real recalcó que "lo mental" también suma y que este martes "necesitan eso", mientras que, a nivel personal, llega sin "excusas" tras no jugar ni un solo minuto ante el Sevilla. "He tenido una semana limpia, igual que otros jugadores que hemos rotado en Liga. Personalmente, tengo que dar mi mejor versión", explicó.

En este sentido, cree que su nivel futbolístico depende de su "estado físico, emocional y mental" más del defensor que tiene enfrente. "Si tengo el día me puedo enfrentar a cualquiera, pero también es verdad que hay días que no estoy como la gente quiere y se me complica contra cualquiera. Lo que yo busco es tener esa regularidad en el juego", advirtió.

Finalmente, Kubo confesó que no le preocupan los jugadores rivales ya que bastante tienen con la situación de la Real Sociedad de llevar "muchos partidos sin ganar en casa". "Queremos transmitir esa alegría y sentimiento de que queremos ganar. Queremos dar todo a la afición, y así demostrar mañana desde el minuto cero que vamos a ir a muerte a intentar sacar partido", concluyó.