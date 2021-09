Takeda, dentsu y Finastra reciben la designación de líderes de Best in Enterprise ResilienceTM como parte del programa global de Certificación de Gestión de Eventos Críticos (CEM) de Everbridge

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--sep. 27, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) anuncia que los líderes de la industria mundial Takeda Pharmaceutical Company Limited («Takeda»), dentsu international y Finastra se encuentran entre el selecto grupo de empresas multinacionales que han logrado la prestigiosa designación Best in Enterprise Resilience™, gracias a su desempeño con respecto a otras empresas de su misma categoría en el cumplimiento de los rigurosos estándares establecidos para convertirse en Critical Event Management (CEM) Certified™.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210927005629/es/

Takeda, dentsu and Finastra Awarded Designation as Best in Enterprise Resilience Leaders as Part of Everbridge’s Global Critical Event Management (CEM) Certification Program (Graphic: Business Wire)

El programa Critical Event Management (CEM) Certification™ de Everbridge proporciona un esquema exclusivo de estándares para evaluar la resiliencia general de una organización, que aprovecha 20 años de compromisos de servicios profesionales a través de decenas de miles de proyectos en más de 150 países y que facilita decenas de miles de millones de interacciones críticas. El proceso de certificación patentado de Everbridge ofrece a las organizaciones una metodología integral para evaluar y comparar la capacidad de recuperación cuando se enfrentan a eventos críticos. Las empresas que alcanzan la categoría de CEM Certification TM siguen las mejores prácticas probadas de la industria para mantener a su personal seguro y a sus organizaciones en funcionamiento, más rápidamente.

Takeda, dentsu y Finastra se unen a los gigantes de los servicios financieros Discover y Goldman Sachs, al conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento NBCUniversal, a la corporación química multinacional Dow y al líder farmacéutico mundial Alexion y demuestran su preparación transformadora, basada en la tecnología y los datos, y su compromiso con el cumplimiento del Duty of Care (deber de diligencia), el impulso de las mejoras operativas y la habilitación y protección de los flujos de ingresos ante acontecimientos críticos.

«La capacidad de demostrar la capacidad de recuperación del negocio es congruente con el auge de ESG como métrica de inversión o factor de selección, y se integra de forma natural en las iniciativas de gobernanza», señaló Connor Taylor, analista de tecnología en la práctica de ESG y Sostenibilidad de Verdantix. «Everbridge ha introducido un esquema internacional nuevo y atractivo que compara el ciclo de vida completo de la preparación empresarial, con un enfoque en diversos eventos, como los incidentes de TI, la continuidad de la cadena de suministro y el riesgo físico».

Lanzado en julio de 2021, el CEM Standards Framework™, propiedad de Everbridge, y el proceso de certificación correspondiente ofrecen a las organizaciones la primera metodología integral del sector para evaluar y comparar la capacidad de recuperación de las empresas. Las categorías para la certificación potencial incluyen mantener la seguridad de las personas, mantener la continuidad del negocio y el tiempo de funcionamiento, optimizar la cadena de suministro y las rutas de suministro, avanzar en la interconectividad, la eficiencia y la seguridad de los edificios inteligentes y la Internet de las cosas (IoT), así como salvaguardar la marca y la reputación de una organización a través de sistemas de TI totalmente adaptables y con capacidad de respuesta en un mundo cada vez más virtual.

«Este reconocimiento por parte de la industria de la gestión de riesgos ratifica y destaca la estrategia y el compromiso de Takeda con la preparación para las crisis y la resiliencia del negocio a través del poder de los datos y los análisis digitales, la inteligencia sobre riesgos, la visualización y las perspectivas de riesgos agregados», comentó Whit Chaiyabhat, vicepresidente y director de Seguridad Global y Gestión de Crisis de Takeda. «Takeda es una empresa biofarmacéutica global de primer orden con un sistema de valores sólido, y la visión de resiliencia en seguridad y crisis a nivel mundial de varios años está directamente alineada con nuestro trabajo para atender a nuestros pacientes. Esta designación de resiliencia empresarial valida aún más este compromiso frente a los numerosos riesgos operativos mundiales».

«En dentsu, el bienestar y la seguridad de nuestros empleados es lo más importante. También reconocemos que la resiliencia organizativa es vital para el crecimiento sostenible», explicó Adam Barrett, director de Resiliencia de dentsu international. «El reconocimiento como empresa Best in Enterprise Resilience sirve para reafirmar ante nuestros colegas, clientes y socios que dentsu está desplegando las buenas prácticas del sector y adoptando un enfoque vanguardista en materia de resiliencia».

«Esta certificación es una prueba de la sólida cultura de gestión de riesgos que hemos construido al centrarnos en nuestra misión de permitir a la organización utilizar instintivamente la gestión de riesgos en su toma de decisiones cotidiana», afirmó Elona Ruka-Wright, vicepresidenta ejecutiva y directora de Riesgos de Finastra. «El riesgo es inherente a todos los aspectos de nuestro negocio y su impacto abarca un amplio espectro. Adoptamos las medidas necesarias para la resiliencia y contamos con planes proactivos para eventos inesperados que protegen nuestras operaciones globales, así como a nuestros empleados y clientes. Esta certificación pone de manifiesto esos incesantes esfuerzos».

Dirigida por el equipo de servicios profesionales de Everbridge, la evaluación de estas categorías se basa en la culminación de más de 500 000 horas de consulta a varios miles de las mayores empresas e instituciones del mundo, que ayudan a mantener la seguridad de las personas en más de 1500 municipios, condados, ciudades, estados y países de las principales regiones del mundo, como Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y América. Cualquier organización (incluidas las que no son clientes de Everbridge) puede participar en el proceso de evaluación de la certificación, que puede durar entre tres y cinco semanas.

«Everbridge felicita a Takeda, dentsu y Finastra por demostrar el tipo de liderazgo en resiliencia empresarial que sirve de modelo al resto de empresas con visión de futuro», declaró el Dr. John Maeda, director de Experiencia de Everbridge. «Con la multiplicación de eventos críticos en todo el mundo, la resiliencia empresarial representa una forma de prosperar a pesar de la incertidumbre, y nuestra metodología proporciona la primera forma estandarizada de la industria para medirla y fomentarla para la continuidad del negocio en el futuro».

Obtener la acreditación CEM Certified™ proporciona a las organizaciones los siguientes beneficios:

Para obtener más información sobre el programa de Certificación CEM de Everbridge o solicitarlo, visite: https://bestinenterpriseresilience.com/

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una empresa de software de nivel mundial que provee aplicaciones de software a empresas que automatizan y aceleran la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos para asegurar la seguridad de las personas y mantener el funcionamiento de las actividades comerciales (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante las amenazas a la seguridad pública, tales como situaciones de un francotirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que eventos de negocios críticos que incluyen salidas de servicio de TI, ataques cibernéticos u otros incidentes, como devoluciones de productos o interrupciones en la cadena de suministros, más de 5800 clientes globales confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la compañía para agregar y evaluar de manera rápida y confiable los datos de amenaza, localizar personas en riesgo y a aquellos que puedan responder y asistir, automatizar la ejecución de los procesos de comunicaciones predefinidos a través de la entrega segura a más de 100 modalidades de comunicación diferentes, y rastrear el avance en la ejecución de planes de respuesta. Everbridge presta servicios a 8 de las 10 ciudades más importantes de los Estados Unidos, a 9 de los 10 bancos de inversión más grandes con sede en los Estados Unidos, a 47 de los 50 aeropuertos más concurridos de América del Norte, a 9 de las 10 principales empresas consultoras mundiales, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más grandes del mundo, a 9 de los 10 proveedores de servicios sanitarios más grandes con sede en los Estados Unidos y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston y oficinas en 25 ciudades del mundo. Para obtener más información, visite www.everbridge.com

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» comprendidas en la definición de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como «expectativa», «anticipar», «debería», «cree», «previsión», «proyección», «objetivos», «estima», «potencial», «predice», «puede», «podrá», «podría», «pretende», variaciones de estos términos y sus formas negativas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. («SEC»), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2021. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210927005629/es/

CONTACT: Everbridge:

Jeff young

Relaciones con la prensa

jeff.young@everbridge.com

781-859-4116Joshua Young

Relaciones con los inversores

joshua.young@everbridge.com

781-236-3695

Keyword: massachusetts united states north america

Industry keyword: software technology mobile/wireless security

SOURCE: Everbridge, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/27/2021 11:35 am/disc: 09/27/2021 11:36 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210927005629/es