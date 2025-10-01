Talgo cae tras anunciar un ebitda negativo en el primer semestre

Las acciones de Talgo

caen un 3,6%, después de que el del primer semestre de la empresa se situara en 16,5 millones de euros negativos (19,39 millones de dólares).

Los resultados negativos se han visto afectados por la renegociación del contrato con DB y el cierre del proyecto LACMTA, según la compañía.

El analista de Sabadell señala que el impacto de los resultados podría ser negativo para la acción por el deterioro de la cuenta de resultados y el aumento de la deuda, a pesar del mal comportamiento de la acción en el año.

El bróker también apunta a que la operación de reforzamiento de capital y refinanciación de Talgo lleva mucho tiempo y aún está pendiente de oficialización.

Las acciones van camino de su peor día desde julio.

Hasta el cierre de la sesión anterior, las acciones habían bajado un 18,3% en lo que va de año.

(1 dólar = 0,8508 euros) (Información de João Manuel Maurício; edición en español de Paula Villalba)