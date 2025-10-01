Talgo obtiene una pérdida neta de 65,7 millones de euros en el primer semestre
1 oct (Reuters) - Talgo SA:
* DIJO EL martes QUE SUS INGRESOS NETOS TOTALES DEL PRIMER SEMESTRE ASCENDIERON A 270,1 MILLONES DE EUROS
* EBITDA NEGATIVO DEL PRIMER SEMESTRE 16,5 MILLONES DE EUROS
* EXCLUYENDO LOS ASPECTOS DEL AJUSTE DEL PROYECTO EN ALEMANIA Y EL CIERRE DEL PROCESO JUDICIAL DE LACMTA, EL EBITDA DEL PERIODO HUBIERA ALCANZADO 23,4 MILLONES DE EUROS POSITIVOS
* PÉRDIDA NETA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 65,7 MILLONES DE EUROS
* EL EBITDA PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2025 ASCIENDE A 40-50 MILLONES DE EUROS, EXCLUYENDO LOS EFECTOS DEL AJUSTE EN LOS PROYECTOS DE DB (ALEMANIA) Y LACMTA (EEUU)
* LOS INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2025 ASCIENDEN A 560-590 MILLONES DE EUROS
* LAS PREVISIONES SE BASAN EN LA APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES DE REFUERZO DE CAPITAL EN CURSO
