Talgo someterá a votación el cese de su consejero delegado en una junta extraordinaria el 3 de febrero

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El fabricante de trenes Talgo celebrará una junta general extraordinaria el próximo 3 de febrero, en la que se someterá a votación la dimisión o, en su caso, el cese de su consejero delegado, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, así como la ratificación y el nombramiento de varios miembros de su consejo de administración. Según el orden del día remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas deberán ratificar el nombramiento por cooptación de José Antonio Jainaga Gómez como consejero —acordado por el consejo de administración el pasado 17 de diciembre— y aprobar su reelección por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de consejero dominical y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. De forma paralela, se someterá a votación la ratificación y reelección de María Teresa Echarri López como consejera dominical, también por un periodo de cuatro años y acordadas en la misma fecha. José Antonio Jainaga Gómez y María Teresa Echarri López se han incorporado al consejo como representantes de Sidenor, el consorcio vasco que recientemente ha adquirido la empresa. El consejo de administración ya había aprobado, a mediados de diciembre, el cese de Gonzalo Urquijo como consejero delegado y el nombramiento de Rafael Sterling como nuevo director general de Talgo. Asimismo, la junta votará el nombramiento de Juan Antonio Sánchez Corchero como consejero dominical por un plazo de cuatro años, también con informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El orden del día incluye además las propuestas para designar a Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga como consejeros externos independientes, ambos por un mandato de cuatro años y a propuesta de la citada comisión. Por último, la junta abordará la delegación de facultades necesarias para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para su interpretación y desarrollo. Tras la reciente renovación de su órgano de gobierno, el nuevo consejo de administración de Talgo ha acordado devolver a Álava la sede social y fiscal del fabricante de trenes.