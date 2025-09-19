Talibán libera a pareja británica detenida durante meses en Afganistán por cargos no revelados

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El Talibán liberó el viernes a una pareja británica que pasó más de siete meses retenida en Afganistán por cargos no revelados, informó un funcionario, como parte de un esfuerzo más amplio para lograr que su gobierno sea reconocido internacionalmente años después de tomar el poder.

El caso de Peter y Barbie Reynolds, de 80 y 75 años, puso de manifiesto las preocupaciones de Occidente sobre las acciones del Talibán desde que derrocaron al gobierno respaldado por Estados Unidos en una ofensiva relámpago en 2021. La pareja llevaba 18 años viviendo en el país y dirigía una organización de educación y formación en la provincia central de Bamiyán. Eligieron quedarse en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder.

Qatar, una nación rica en energía en la península Arábiga que medió en las conversaciones entre Estados Unidos y el Talibán antes de la retirada de las tropas estadounidenses, ayudó en la liberación. La pareja salió de Afganistán el viernes, según un diplomático que habló bajo condición de anonimato para discutir las delicadas negociaciones del caso.

Familiares de los Reynolds en Reino Unido pidieron repetidamente la liberación de la pareja, alegando que estaban siendo maltratados y retenidos por cargos no revelados. Aunque el Talibán rechazó las acusaciones de abusos, nunca explicó qué motivó su detención.

Un vocero del Ministerio de Exteriores del gobierno del Talibán, Abdul Qahar Balkhi, dijo que la pareja "violó la ley afgana" y fue liberada el viernes tras una vista judicial, según un comunicado en X. El mensaje no especificó qué ley habrían infringido.

Balkhi dio las gracias a Qatar por sus "esfuerzos sinceros y mediación" respecto a la pareja, que, según él, fue entregada a Richard Lindsay, el enviado especial de Reino Unido para Afganistán.

Por el momento, el Ministerio de Exteriores británico no realizó comentarios.

En julio, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas advirtieron que la salud física y mental de la pareja se estaba deteriorando rápidamente y que estaban en riesgo de sufrir daños irreparables o incluso la muerte.

A principios de mes, los talibanes dijeron que habían llegado a un acuerdo con enviados de Washington sobre un intercambio de prisioneros como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones. La reunión se produjo después de que el Talibán liberó en marzo al estadounidense George Glezmann, que fue secuestrado cuando viajaba por Afganistán como turista.

Afganistán sigue siendo un asunto prioritario para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El jueves, durante una visita a Reino Unido, Trump sugirió que está trabajando para restablecer una presencia estadounidense en la Base Aérea de Bagram en Afganistán.

Zakir Jalaly, funcionario del Ministerio de Exteriores talibán, rechazó la idea.

___

Butt informó desde Islamabad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.