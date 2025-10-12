Talibanes de Afganistán afirman que decenas de soldados paquistaníes murieron en enfrentamientos fronterizos

El gobierno de Afganistán, dirigido por los talibanes, informó el domingo que decenas de militares pakistaníes y nueve soldados afganos murieron en los intensos enfrentamientos en la frontera entre ambos países el sábado en la noche.

Las fuerzas talibanas de Afganistán indicaron haber atacado a soldados pakistaníes el sábado, a lo largo de la frontera, en respuesta a los "bombardeos llevados a cabo por el ejército pakistaní sobre Kabul" el jueves.

Islamabad no reivindicó directamente los ataques del jueves, pero suele insistir en que tiene derecho a defenderse contra el auge de grupos armados que lo atacan desde tierra afgana.

Las relaciones entre ambos países vecinos han sido muy tensas desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán en el verano de 2021.

Pakistán acusa continuamente a Kabul de proteger a los talibanes pakistaníes (TTP), lo que Afganistán desmiente.

El grupo formado en combate en Afganistán y que se reivindica de la misma ideología que los talibanes afganos, es acusado por Islamabad de haber matado a cientos de sus soldados desde 2021.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, indicó el domingo en una rueda de prensa que "58 soldados pakistaníes murieron durante esta operación [fronteriza] y nueve talibanes perdieron la vida". Islamabad, sin embargo, no confirmó esta cifra.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, prometió a su vez en un comunicado que "no habrá concesiones en lo que respecta a la defensa de Pakistán, y cada provocación será seguida de una respuesta contundente y eficaz".

El Ministerio de Defensa talibán, en Afganistán, se felicitó el sábado del "éxito" de su operación, lanzada "en respuesta a las repetidas violaciones y ataques aéreos sobre el territorio afgano por parte del ejército pakistaní".

Mujahid aseguró también el domingo que "Pakistán atacó esta mañana y estamos listos para responder con firmeza".

Un periodista de la AFP presente en la provincia afgana de Khost confirmó los intensos disparos procedentes de Pakistán en la frontera.

str-zz-jma/pcl/sag/pb