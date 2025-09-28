Talibanes liberan a ciudadano estadounidense de prisión en Afganistán

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Los talibanes liberaron el domingo a un ciudadano estadounidense de una prisión afgana, semanas después de que afirmaran haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre un intercambio de prisioneros como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones.

El portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes, Zia Ahmad Takal, identificó al hombre como Amir Amiri. No especificó cuándo, por qué o dónde fue detenido Amiri.

Un funcionario con conocimiento del hecho dijo que Amiri había estado detenido en Afganistán desde diciembre de 2024 y que estaba de camino de regreso a Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir los detalles de la liberación con los medios de comunicación.

Qatar facilitó la liberación de Amiri en el último logro diplomático resultante de su asociación de seguridad con Estados Unidos, que ha logrado la libertad de otros cuatro estadounidenses detenidos por el Talibán. Qatar también ayudó en la liberación de una pareja británica que estuvo encarcelada durante meses.

El secretario de Estado Marco Rubio dio la bienvenida a la liberación de Amiri, diciendo que marcaba la determinación de la administración, reforzada por la reciente orden ejecutiva del presidente, de proteger a los ciudadanos estadounidenses de detenciones injustas en el extranjero.

“Si bien esto marca un paso importante hacia adelante, otros estadounidenses siguen detenidos injustamente en Afganistán. El presidente Trump no descansará hasta que todos nuestros ciudadanos cautivos estén de regreso en casa”.

Ahmad Habibi, el hermano de Mahmood Habibi, un ciudadano estadounidense retenido por los talibanes durante más de tres años, expresó que él y su familia estaban agradecidos de escuchar las noticias sobre Amiri, y mantenían la esperanza de que Mahmood también sea liberado.

Mahmood Habibi, un empresario afgano-estadounidense, trabajaba como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul y desapareció en 2022. El FBI y su familia han dicho que creen que fue capturado por los talibanes, quienes han negado tenerlo.

“Estamos agradecidos de que altos funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional nos hayan asegurado repetidamente que cualquier acuerdo que hagan con los talibanes será ‘todo o nada’ y nos han asegurado explícitamente que no dejarán atrás a mi hermano”, declaró Ahmad Habibi.

___________________________________

El corresponsal Eric Tucker contribuyó con esta nota desde Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.