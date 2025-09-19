Talibanes liberan a una pareja británica retenida casi ocho meses en Afganistán

Las autoridades talibanas liberaron el viernes a una pareja de británicos que se reunieron con sus familiares a su llegada a Catar, un país mediador, tras casi ocho meses de detención en Afganistán.

El avión de Peter y Barbie Reynolds, 80 años y 76 años respectivamente, aterrizó en Doha, la capital catarí, tras salir de Kabul, la capital afgana.

Catar es el interlocutor privilegiado entre los talibanes, que volvieron al poder en Afganistán en 2021, y la comunidad internacional, que no los reconoce, con excepción de Moscú.

"Nos trataron muy bien, estamos deseando volver a ver a nuestros hijos", dijo Barbie Reynolds, con un pañuelo rojo cubriendo su cabello, antes de embarcar.

Los talibanes rechazaron explicar por qué arrestaron en febrero a la pareja mientras volvía a casa.

Ambos deberán pasar exámenes médicos antes de su regreso a Londres el sábado en un avión comercial, indicó un diplomático de Catar, país que negoció para que fuesen liberados.

La pareja, que tiene cuatro hijos, se casó en Kabul en 1970 y dirige desde hace años una asociación que ofrece programas educativos para niños y mujeres.

Los esposos también adquirieron la nacionalidad afgana y las autoridades talibanes insistieron en que los juzgaron como ciudadanos de ese país, sin llegar a anunciar nunca los cargos que se les imputaban.

Cuando los talibanes volvieron al poder en 2021, la pareja permaneció en Afganistán en contra de las recomendaciones de la embajada británica.

La pareja fue recluida primero en un centro de máxima seguridad, "luego en celdas subterráneas, sin luz natural, antes de ser trasladada" a los servicios de inteligencia en Kabul, informaron expertos de la ONU.

La familia de la pareja había hecho repetidas peticiones para su liberación, alegando su delicado estado de salud.

Decenas de ciudadanos extranjeros han sido arrestados en Afganistán desde el regreso al poder de los talibanes.

