Talibanes liberan a una pareja británica tras la mediación de Qatar, según un responsable

Por Andrew Mills

DOHA, 19 sep (Reuters) -

Una pareja británica de ancianos que fue detenida por los talibanes en Afganistán en febrero ha sido liberada y trasladada en avión a Doha tras la mediación qatarí, según informó el viernes a Reuters un responsable con conocimiento del asunto.

Barbie y Peter Reynolds, cuya familia había expresado serias preocupaciones por su salud y su capacidad para sobrevivir a la custodia talibán, fueron detenidos por el Ministerio del Interior del grupo el 1 de febrero.

Las autoridades afganas detuvieron a cuatro personas: dos ciudadanos británicos, un chino-estadounidense y su intérprete, según informó entonces a Reuters un portavoz del Ministerio del Interior.

Qatar mantuvo conversaciones con las autoridades talibanes durante varios meses, en coordinación con el Gobierno británico y la familia de la pareja, para conseguir su liberación, dijo el responsable.

"A lo largo de sus ocho meses de detención, durante los cuales permanecieron en gran parte separados, la embajada qatarí en Kabul les proporcionó un apoyo fundamental, incluido el acceso a su médico, la entrega de medicamentos y la comunicación regular con su familia", añadió el responsable.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La BBC, citando fuentes oficiales talibanes, informó en febrero de la detención de dos ciudadanos británicos que se creía que trabajaban para una organización no gubernamental en la provincia afgana central de Bamiyán. Citaba a un responsable que afirmaba que habían sido detenidos tras utilizar un avión sin informar a las autoridades locales.

La pareja fue detenida junto con una amiga chino-estadounidense, Faye Hall, y un traductor de su empresa de formación, informó la agencia británica de noticias PA.

Qatar ha trabajado para conseguir la liberación de los extranjeros detenidos en Afganistán desde que los talibanes llegaron al poder en 2021. Los negociadores del Estado árabe del Golfo han ayudado a conseguir la liberación de al menos tres estadounidenses en lo que va de 2025.

Los países occidentales, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos, cerraron sus embajadas y retiraron a sus diplomáticos cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021.

Reino Unido desaconseja a sus nacionales cualquier viaje a Afganistán, advirtiendo de los riesgos de ser detenidos.

La pareja británica llevaba 18 años dirigiendo proyectos en escuelas de Afganistán y decidió quedarse incluso después de que los talibanes tomaran el poder, según The Sunday Times.

(Información de Andrew Mills; redacción de Yousef Saba y Jana Choukeir; edición de Sharon Singleton; editado en español por Irene Martínez)